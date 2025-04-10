342 новые ячейки общества образовались во Владимирской области в марте. О свадебной статистике рассказали в правительстве региона. Заключать брак в наш край приезжали пары из 29 областей

342 новые ячейки общества образовались во Владимирской области в марте. О свадебной статистике рассказали в правительстве региона. Заключать брак в наш край приезжали пары из 29 областей страны. Самой молодой невесте – 17 лет. Самой взрослой – 75. Среди женихов самому юному – 18 лет, а пожилому – 80. 40% заявлений в ЗАГС было подано