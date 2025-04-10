В 33-м регионе за сутки спасатели потушили 9 возгораний, 5 из них произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС области. В Александрове сгорел гараж по адресу: улица Революции, д.101. Предварительная

В 33-м регионе за сутки спасатели потушили 9 возгораний, 5 из них произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС области. В Александрове сгорел гараж по адресу: улица Революции, д.101. Предварительная площадь пожара – 15 квадратных метров. В этом же районе, но уже в Струнино спасатели потушили неэксплуатируемое строение на улице Лермонтова. Огонь уничтожил 30 квадратных