Выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, откроется 11 апреля и продлится до 3 августа. ..

Выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, откроется 11 апреля и продлится до 3 августа. Экспозиция расскажет о связи танца и изобразительного искусства.Каждый зал будет отражать собственный сюжет – начало экспозиции расскажет об Айседоре Дункан и её вкладе в формирование современной хореографии. Посетители продолжат знакомство с экспериментальными сценическими постановками авангарда, среди которых знаменитые работы Василия Кандинского («Желтый звук») и ученицы Казимира Малевича Нины Коган («Супрематический балет»). Основная часть выставки посвящена ритму танца, ее центр – знаменитая постановка «Болеро» Мориса Бежара с Хорхе Доном в заглавной партии и «Танец ведьмы» в исполнении немецкой танцовщицы Мэри Вигман.«Мы давно работаем с Еврейским музеем и реализуем поддержку уникальных выставок, посвященных Марку Шагалу, Исааку Левитану и другим знаковым художникам. В этот раз мы участвуем в создании эстетичной и зрелищной экспозиции на стыке двух видов искусства. Такие проекты, где замирает танец и «оживает» картина, позволяют иначе взглянуть на привычные вещи и переосмыслить наше культурное наследие», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья КочневаЭкспонаты предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственным театральным музеем имени Бахрушина, Музеем Маяковского, Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана, Саратовским художественным музеем имени Радищева и другими учреждениями.0+