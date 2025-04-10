Лука Сафронов сильно изменился за последние пару лет.

Лука Сафронов сильно изменился за последние пару лет.В прошлом году в интернете появились снимки значительно постройневшего сына известного художника Никаса Сафронова — пианиста Луки Сафронова. С тех пор музыкант продолжал активно сбрасывать вес, демонстрируя поразительные результаты. Совсем недавно Лука появился в эфире программы Ксении Собчак, где эпатировал публику своим видом.Сильно похудевшее и осунувшееся лицо сделало его удивительно похожим на отца. Чтобы выяснить причины такой трансформации, журналисты обратились непосредственно к Луке. Музыкант с долей самоиронии заявил, что его лицо выглядит скорее "измученным" после интервью с Собчак, добавив, что похудение происходило буквально на глазах телезрителей.Однако Сафронов подчеркнул, что работа над собой продолжается: ему предстоит избавиться от еще примерно 20 килограммов. Лука уже разрабатывает свою уникальную систему похудения, которую планирует представить широкой аудитории, когда достигнет намеченной цели. На данный момент пианист предпочитает не распространяться о достигнутых успехах.Стоит напомнить, что до начала процесса похудения в 2022 году Лука весил 289 килограммов. Первые изменения стали очевидны в сентябре 2024-го, когда Сафронов впервые предстал перед публикой в новом образе, хотя тогда перемены были менее выраженными. По словам Никаса Сафронова, причиной похудения сына послужила эмоциональная травма, вызванная болезнью матери, которая умерла прошлым летом после долгой борьбы с онкологией.Напомним, не так давно парень застрял в унитазе самолета Boeing 737-800, сообщали СМИ. Парня засосал вакуум, кроме того, сыграл свою роль его лишний вес. По данным прессы, Лука уже попадал впросак ровно таким же образом, и этот случай – уже четвертый на его счету.