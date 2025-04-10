Активность прогнозируют 11 апреля.

Жителей Владимирской области предупредили о магнитных бурях.Метеочувствительные люди могут столкнуться с сильной головной болью, повышенным давлением и недомоганием. Рекомендуется больше времени проводить на открытом воздухе, снизить физическую активность и отказаться от вредных привычек. Метезависимость в науке считается недоказанным явлением.Активность зафиксируют 11 апреля. С небольшими перерывами вспышки на Солнце продлятся вплоть до 27 апреля.Напомним, что из-за снегопада во Владимире .