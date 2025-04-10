Жительница Киржача искала мигрантов на местном рынке и предлагала свои услуги. За деньги 47-летняя женщина регистрировала иностранцев у себя дома. Как сообщили в прокуратуре области,

Жительница Киржача искала мигрантов на местном рынке и предлагала свои услуги. За деньги 47-летняя женщина регистрировала иностранцев у себя дома. Как сообщили в прокуратуре области, фигурантка прекрасно знала, что на рынке много желающих получить регистрацию. Поэтому и ходила туда. Всего ей удалось зарегистрировать 9 иностранных граждан. При этом фактически жилье им женщина предоставлять не собиралась.