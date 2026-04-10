На Пасху в областном центре с 13.30 до 17.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студёная гора до площади Фрунзе. Это связано с проведением крестного хода, организуемого Владимирской епархией. В связи с этим на несколько часов изменятся маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов, сообщили