Власти держат ситуацию под контролем и усиливают меры помощи.

В округе Муром зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции: 188 заболевших — дети, 187 — взрослые.Для оказания помощи детям в Муромской районной детской больнице развернули 32 койки. В стационаре находятся 32 ребенка со средним уровнем тяжести состояния.В больнице имеется 195 доз вакцины против гепатита А, прививочная кампания уже началась.Взрослые госпитализированы в Центральную РБ №2. В отделении сейчас 38 пациентов со средней степенью тяжести.В РБ №2 начата вакцинация: изначально было 20 доз, утром поступили дополнительно 144 дозы.Амбулаторно получают лечение 129 детей и 106 взрослых.При необходимости пациентов направят в медорганизации Владимирской области. Роспотребнадзор выясняет причину роста заболеваемости, взяты пробы воды для анализа. Заключен контракт на поставку 2000 доз вакцины Альгавак, которую ожидают на следующей неделе. Сегодня также запланирована закупка 30 литров Интести-Бактериофага для детей, — сообщила и.о. министра здравоохранения Нелли Зиновьева.