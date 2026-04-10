Приводит дочь нового русского домой жениха - выпускника семинарии. Новый русский с ним наедине:
- Ты знаешь моя дочь любит каждые три месяца отдыхать за границей! Что ты будешь делать?
- Боженька поможет.
- А шубы она меняет как перчатки! Что будешь делать?
- Боженька поможет.
- И машины меняет одну за другой...Что будешь делать?
- Боженька поможет...
После ухода жениха, дочь спрашивает отца:
- Пап, пап, ну как он тебе?
- Да так себе...Но то что он меня Боженькой называет, мне нравится!!!
