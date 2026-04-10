В Соловьином пруду вылавливают мертвую рыбу. Этой весной пруд, который в скором времени ждёт преобразование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» оказался в центре внимания экологов.

В Соловьином пруду вылавливают мертвую рыбу. Этой весной пруд, который в скором времени ждёт преобразование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» оказался в центре внимания экологов. Только в прошлом году местные жители и горадмистрация запускали в водоем мальков, для развития популяции. Как сообщает начальник управления по охране окружающей среды администрации Владимира Сергей Сухопаров, переживать не стоит.