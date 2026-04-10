Жители Владимира обеспокоены степенью безопасности возрастного дерева в центре города. Территорию у дуба черешчатого огородили, так как он представляет опасность для жителей и туристов города. В 2011 году у дерева разорвались две основные ветви — тогда, чтобы сохранить растение сделали «пломбу из бетона» и сковали цепями. Но в этом сезоне конструкция натиск дерева не выдержала.