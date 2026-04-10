9 апреля, накануне Дня космонавтики, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова встретилась с Героем России, летчиком‑космонавтом Сергеем Прокопьевым.Прокопьев — один из самых опытных российских космонавтов: он дважды летал на МКС и провёл на орбите почти 568 суток, а ещё совершил 8 выходов в открытый космос. При этом космонавт учился во Владимирском филиале РАНХиГС — и именно по этому поводу ему торжественно вручили диплом об окончании вуза с отличием.На церемонии вместе с Ольгой Хохловой присутствовал заместитель председателя, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин. Хохлова отметила, что для нее большая честь вручить диплом человеку, который покоряет космос, и пожелала Прокопьеву новых успехов.