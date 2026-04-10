Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел совещания по социально-экономическому развитию городского округа Покров.

С муниципалитетом, представителями правительства и «Владимирэнерго» обсудили ход инвестпроектов и задачи, согласованные на январской стратегической сессии.Инвесторы запускают производства. Для индустриального парка требуются дополнительные электрические мощности и резервы в энергоузле, продолжается модернизация ЖКХ.В Вольгинском благоустроили площадку у культурного центра, обновили сквер и набережную. Запланирован ремонт дороги с освещением и тротуаром.Дано поручение разработать пространственное планирование 240 тыс. га в южной части округа для нового жилого микрорайона с подъездами от трасс М-7 и М-12. Потребуется мелиорация и проект водоемов, каналов и пешеходных маршрутов.