Выставка станет удачным вариантом семейной поездки.
3 апреля в Национальном центре "Россия" открылся выставочный проект "Уроки географии".
Экспозиция предлагает тысячелетнее путешествие, показывающее, как просторные земли становились нашим общим домом.
В залах выставлены редкие предметы из фондов Политехнического музея:
- Самый старый экспонат — солнечные часы диптих 1609 года.
- Зрительная труба XIX века, сохранившая высокую точность.
- Звездные глобусы и первый лунный глобус, по советским снимкам 1950–1960-х годов.
Экспозиция разделена на восемь тематических залов — по одной главе истории России: от торговых трактов и открытий исследователей до современных магистралей и освоения космоса.
Отдельный раздел "Класс географии" вернет взрослым школьные воспоминания и даст детям новый взгляд на страну.
Проект реализован при поддержке Русского географического общества, Российской государственной библиотеки, МГУ и ряда других партнеров.
Где: Национальный центр "Россия".
Когда: с 3 апреля по 5 июля.
Рекомендовано для семей и школьных групп. Вход бесплатный при предварительной регистрации на сайте http://russia.ru.