Выставка станет удачным вариантом семейной поездки.

3 апреля в Национальном центре "Россия" открылся выставочный проект "Уроки географии".Экспозиция предлагает тысячелетнее путешествие, показывающее, как просторные земли становились нашим общим домом.В залах выставлены редкие предметы из фондов Политехнического музея:- Самый старый экспонат — солнечные часы диптих 1609 года.- Зрительная труба XIX века, сохранившая высокую точность.- Звездные глобусы и первый лунный глобус, по советским снимкам 1950–1960-х годов.Экспозиция разделена на восемь тематических залов — по одной главе истории России: от торговых трактов и открытий исследователей до современных магистралей и освоения космоса.Отдельный раздел "Класс географии" вернет взрослым школьные воспоминания и даст детям новый взгляд на страну.Проект реализован при поддержке Русского географического общества, Российской государственной библиотеки, МГУ и ряда других партнеров.Где: Национальный центр "Россия".Когда: с 3 апреля по 5 июля.Рекомендовано для семей и школьных групп. Вход бесплатный при предварительной регистрации на сайте http://russia.ru.