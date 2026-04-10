В Гороховце возбуждено уголовное дело против 47-летнего местного жителя. Он систематически передавал 15-летнему сыну управление снегоболотоходом, зная, что у подростка нет прав. В августе прошлого года юноша не справился с управлением и перевернулся, сообщили в региональном СК. Мужчина приобрел квадроцикл cfmoto cforce 600eps ещё в 2023 году и с тех пор периодически разрешал сыну кататься.