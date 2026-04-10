Проверки продолжаются, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура провела проверку эксплуатации гидротехнических сооружений и выявила многочисленные нарушения.В Судогодском районе обнаружены два бесхозяйных ГТС на реках Высокуша и Пономарева. Местная администрация не инициировала их постановку на учет при наличии информации об отсутствии собственника.По этому факту прокурор внес представление главе администрации Судогодского района. Схожие нарушения зафиксированы в Меленковском районе, где после вмешательства один объект поставили на учет.В Александровском округе гидроузлы эксплуатируются без деклараций и правил безопасности, без обязательного страхования и не внесены в регистр. Городская прокуратура направила представление.В Гусь-Хрустальном ответственному за ГТС не обеспечили обучение и аттестацию, руководству внесены представления.На ГТС на реке Содышка во Владимире отмечены зарастание откосов, трещины и коррозия.По этим фактам городской прокурор направил представление руководителю МКУ «ЦУГД».