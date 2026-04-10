Восстановление прав инвалида остается на контроле прокуратуры.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура в суде добивается восстановления права инвалида на индексацию ежемесячных выплат за причиненный вред здоровью.Проверка установила, что 75‑летний житель округа в 1962 году в школьном уроке рисования получил ранение правого глаза и лишился зрения. Затем ему присвоена вторая группа инвалидности бессрочно.Решением Гусь-Хрустального городского суда 1995 года с отдела образования взыскана ежемесячная выплата в размере 695 000 рублей (до деноминации).С 2001 года пенсионеру ежемесячно перечисляют 3 778 рублей. Более 25 лет эта сумма не индексировалась.За три последних года недополученная компенсация в пределах исковой давности превысила 614 тыс. рублей.Прокурор потребовал в судебном порядке установить с 01.04.2026 размер ежемесячной выплаты 26 279 рублей с последующей индексацией.Надзорное ведомство также потребовало взыскать с управления образования задолженность по индексации свыше 614 тыс. рублей.