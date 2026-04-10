Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событийНефть и КапиталСША и Израиль атаковали иранский остров Харк — ключевой центр экспорта нефти, через который проходит до 90% поставок. В Тегеране заявили о возможной эскалации конфликта за пределами региона, пишет . Объём повреждений инфраструктуры пока не раскрывается.Ставропольский крайСвященник напомнил, что куличи не принято есть до Пасхи из-за Великого поста, поскольку это сдобная пища. Традиция выпечки связана с церковным хлебом артосом и уходит корнями к апостольским временам, пишет Кулич символизирует окончание поста и праздничную трапезу.Республика УдмуртияСК возбудил уголовное дело после жалоб жителей деревни Гуляево, оказавшейся в транспортной изоляции из-за закрытия моста. Людям приходится делать крюк в десятки километров, что затрудняет доступ к продуктам и медицине, пишет . Следствие проверит действия ответственных за инфраструктуру.Ростовская область​​Роспотребнадзор добился запрета на деятельность ростовского производителя молочной продукции из-за нарушений безопасности. Продукция не соответствовала техрегламентам и поставлялась в соцучреждения, пишет . Суд поддержал ведомство, а декларации на продукцию аннулированы.Республика ТатарстанКазань вновь обсуждает концерт Лолиты Милявской: часть жителей требует его отменить, сообщает . В Telegram‑чате Рустама Минниханова пользователи напомнили о «голой вечеринке» и старых высказываниях певицы, называя её поведение неприемлемым во время СВО. Несколько подписчиков заявили, что против выступления выступают и бойцы СВО.Волгоградская областьРоссияне по всей стране сообщили о масштабном интернет‑сбое: вечером 6 апреля перестали нормально работать банковские приложения, игры, соцсети и госпорталы, пишет . По данным Downdetector, проблемы затронули большинство регионов. Один из провайдеров заявил о DDoS‑атаке, после отражения которой сервисы восстановили работу. К утру 7 апреля ситуация в ряде областей улучшилась.Нижегородская областьВ Нижегородской области в мясной продукции сразу двух местных производителей нашли следы ветеринарных препаратов, сообщает . Лаборатория выявила динитрокарбанилид и монензин — вещества, которые используют для лечения паразитов у животных. Из‑за нарушений требований техрегламента Таможенного союза Россельхознадзор в марте отозвал у компаний две декларации о соответствии.Свердловская областьВ Нижнем Тагиле жители всё чаще жалуются на затопленные подвалы, сырость и стойкий запах канализации в домах, пишет . Люди говорят, что проблемы тянутся неделями, а после приезда служб всё быстро повторяется. В «Водоканал‑НТ» утверждают, что часть аварий связана с состоянием домов и действиями самих жильцов, но горожане уверены: ситуация стала массовой.Оренбургская областьВ Орске усилят защиту от паводка: дамбу планируют поднять сразу на несколько метров. Как пишет , два года назад конструкция сильно пострадала от наводнения. Планируется также выполнить усиление конструкции железобетонным парапетом, замену нестабильных и водопроницаемых грунтов на более плотные суглинки и установку шпунтовых стенок на участках с проблемной геологией.Тюменская областьЖительницу Тюменской области обвиняют в гибели ребенка. Как сообщает , воспитатель детского сада увидел у дошкольника признаки болезни и сообщил об этом его матери. В следующие 12 дней ребенку не оказывалась медицинская помощь, хотя его состояние стремительно ухудшалось. В результате болезнь резко прогрессировала, ребенок скончался. Суд квалифицировал действия матери как причинение смерти по неосторожности.Омская областьМэр Омска заявил о желании баллотироваться в Государственную Думу. Как пишет , соответствующее заявление Сергей Шелест сделал в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что его опыт работы в сфере энергетики, инженерных систем и на посту градоначальника говорит о том, что качественных изменений в жизни горожан можно добиться лишь имея сильную команду на уровне законодательной власти.КарелияЖительница Петрозаводска зарезала своего сожителя. Как пишет , утром 8 апреля у пары вспыхнул конфликт. В момент ссоры 24-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине ножевое ранение. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемая задержана.Приморский крайВо Владивостоке завершили первый этап помывки памятников. Очистили мемориал «Боевая Слава ТОФ», Стену памяти и памятник морякам торгового флота. Как пишет , всего в 2026 году приведут в порядок 75 объектов. Работы идут поэтапно: следующий стартует 28 апреля. Мемориалы моют щелочным составом и покрывают защитным воском.БашкирияВ Уфе утвердили новый порядок полетов дронов. Регламент касается беспилотников, парашютных прыжков, аэростатов и частных вертолетных площадок. Как пишет , разрешения выдает Управление транспорта и связи. Рассмотрение заявок занимает до 30 дней, услуга бесплатна. Документ подписал мэр Ратмир Мавлиев. Правила не действуют в запретных зонах.Краснодарский крайНа Кубани задержали замглавы края Андрея Коробку, пишет Его подозревают в мошенничестве на сотни миллионов. В имении чиновника нашли 1,2 млрд рублей в разной валюте. По версии следствия, с 2015 года он через аффилированных лиц выводил госземли и получал контракты без конкурса. Суд арестовал Коробку.Хабаровский крайЖители Хабаровского края сами решают, какими станут их города. Через «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 172 идеи. Как пишет , на 2027–2028 годы запланировано 10 проектов: парк «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, сквер «Импульс» в Амурске и набережная в Николаевске. На благоустройство выделено 1,35 млн рублей.НовосибирскВ Новосибирской области наступил сезон сбора березового сока. Рассказываем, где найти и как правильно собрать березовицу, пишет . Сбор березового сока традиционно начинают с приходом первого устойчивого тепла. Главным ориентиром для сборщиков становятся набухшие почки на ветках. Но как только на дереве появляются первые листочки, сок становится мутным и горьким, и сбор прекращают. Наиболее интенсивно сокодвижение происходит в солнечные дни с 10 до 13 часов.Челябинская областьВ Копейский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя пресс-службы правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина, пишет . Соответствующая информация отражена в судебной картотеке. Рассмотрение заявления назначено на 15 апреля.ХМАОВ ХМАО за угрозы с ножом в адрес детей осудили вартовчанина. Как рассказали в пресс-службе судов Югры, житель Нижневартовска хорошенько выпил и его потянуло на «геройства». Сначала он с ножом набросился на чужое авто во дворе, пишет . Повредив кузов машины, вартовчанин не успокоился. Рядом с преступником находились двое детей и он, направив в их сторону нож, высказал несовершеннолетним угрозы.Красноярский край28 сотрудников красноярского музтеатра попали в больницу в Москве, пишет Коллектив отправился в столицу на гастроли. Часть сотрудников почувствовала недомогание, поэтому они обратились за медицинской помощью. В итоге 28 человек госпитализировали в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию.Белгородская областьВ Белгородском округе сгорел обжарочный цех и склад кофе «Знак», пишет Огонь распространился очень быстро, охватив всё производство. Пожарную сигнализацию никто не слышал. Возгорание заметили местные жители, которые и вызвали пожарных. Ущерб компания оценивает примерно в 150 миллионов рублей.Пермский крайВ Перми осудили директора и технолога сети пекарен «Хлебница», пишет . 75 человек заболели сальмонеллезом из-за нарушения санэпидправил. Виновные получили наказание в виде штрафа в размере 600 и 550 тысяч рублей. Также частично удовлетворены гражданские иски пострадавших на общую сумму около 1 млн рублей.Санкт-Петербург (Росбалт)Фанаты «Зенита» пообещали исключить бранные кричалки в матче со «Спартаком», сообщает . Представители фанатского движения «Ландскрона» сообщили, что на решение повлияли общая идея патриотизма и Страстная неделя Великого поста.