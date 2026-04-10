Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий
Нефть и Капитал
США и Израиль атаковали иранский остров Харк — ключевой центр экспорта нефти, через который проходит до 90% поставок. В Тегеране заявили о возможной эскалации конфликта за пределами региона, пишет . Объём повреждений инфраструктуры пока не раскрывается.
Ставропольский край
Священник напомнил, что куличи не принято есть до Пасхи из-за Великого поста, поскольку это сдобная пища. Традиция выпечки связана с церковным хлебом артосом и уходит корнями к апостольским временам, пишет Кулич символизирует окончание поста и праздничную трапезу.
Республика Удмуртия
СК возбудил уголовное дело после жалоб жителей деревни Гуляево, оказавшейся в транспортной изоляции из-за закрытия моста. Людям приходится делать крюк в десятки километров, что затрудняет доступ к продуктам и медицине, пишет . Следствие проверит действия ответственных за инфраструктуру.
Ростовская область
Роспотребнадзор добился запрета на деятельность ростовского производителя молочной продукции из-за нарушений безопасности. Продукция не соответствовала техрегламентам и поставлялась в соцучреждения, пишет . Суд поддержал ведомство, а декларации на продукцию аннулированы.
Республика Татарстан
Казань вновь обсуждает концерт Лолиты Милявской: часть жителей требует его отменить, сообщает . В Telegram‑чате Рустама Минниханова пользователи напомнили о «голой вечеринке» и старых высказываниях певицы, называя её поведение неприемлемым во время СВО. Несколько подписчиков заявили, что против выступления выступают и бойцы СВО.
Волгоградская область
Россияне по всей стране сообщили о масштабном интернет‑сбое: вечером 6 апреля перестали нормально работать банковские приложения, игры, соцсети и госпорталы, пишет . По данным Downdetector, проблемы затронули большинство регионов. Один из провайдеров заявил о DDoS‑атаке, после отражения которой сервисы восстановили работу. К утру 7 апреля ситуация в ряде областей улучшилась.
Нижегородская область
В Нижегородской области в мясной продукции сразу двух местных производителей нашли следы ветеринарных препаратов, сообщает . Лаборатория выявила динитрокарбанилид и монензин — вещества, которые используют для лечения паразитов у животных. Из‑за нарушений требований техрегламента Таможенного союза Россельхознадзор в марте отозвал у компаний две декларации о соответствии.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле жители всё чаще жалуются на затопленные подвалы, сырость и стойкий запах канализации в домах, пишет . Люди говорят, что проблемы тянутся неделями, а после приезда служб всё быстро повторяется. В «Водоканал‑НТ» утверждают, что часть аварий связана с состоянием домов и действиями самих жильцов, но горожане уверены: ситуация стала массовой.
Оренбургская область
В Орске усилят защиту от паводка: дамбу планируют поднять сразу на несколько метров. Как пишет , два года назад конструкция сильно пострадала от наводнения. Планируется также выполнить усиление конструкции железобетонным парапетом, замену нестабильных и водопроницаемых грунтов на более плотные суглинки и установку шпунтовых стенок на участках с проблемной геологией.
Тюменская область
Жительницу Тюменской области обвиняют в гибели ребенка. Как сообщает , воспитатель детского сада увидел у дошкольника признаки болезни и сообщил об этом его матери. В следующие 12 дней ребенку не оказывалась медицинская помощь, хотя его состояние стремительно ухудшалось. В результате болезнь резко прогрессировала, ребенок скончался. Суд квалифицировал действия матери как причинение смерти по неосторожности.
Омская область
Мэр Омска заявил о желании баллотироваться в Государственную Думу. Как пишет , соответствующее заявление Сергей Шелест сделал в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что его опыт работы в сфере энергетики, инженерных систем и на посту градоначальника говорит о том, что качественных изменений в жизни горожан можно добиться лишь имея сильную команду на уровне законодательной власти.
Карелия
Жительница Петрозаводска зарезала своего сожителя. Как пишет , утром 8 апреля у пары вспыхнул конфликт. В момент ссоры 24-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине ножевое ранение. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемая задержана.
Приморский край
Во Владивостоке завершили первый этап помывки памятников. Очистили мемориал «Боевая Слава ТОФ», Стену памяти и памятник морякам торгового флота. Как пишет , всего в 2026 году приведут в порядок 75 объектов. Работы идут поэтапно: следующий стартует 28 апреля. Мемориалы моют щелочным составом и покрывают защитным воском.
Башкирия
В Уфе утвердили новый порядок полетов дронов. Регламент касается беспилотников, парашютных прыжков, аэростатов и частных вертолетных площадок. Как пишет , разрешения выдает Управление транспорта и связи. Рассмотрение заявок занимает до 30 дней, услуга бесплатна. Документ подписал мэр Ратмир Мавлиев. Правила не действуют в запретных зонах.
Краснодарский край
На Кубани задержали замглавы края Андрея Коробку, пишет Его подозревают в мошенничестве на сотни миллионов. В имении чиновника нашли 1,2 млрд рублей в разной валюте. По версии следствия, с 2015 года он через аффилированных лиц выводил госземли и получал контракты без конкурса. Суд арестовал Коробку.
Хабаровский край
Жители Хабаровского края сами решают, какими станут их города. Через «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 172 идеи. Как пишет , на 2027–2028 годы запланировано 10 проектов: парк «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, сквер «Импульс» в Амурске и набережная в Николаевске. На благоустройство выделено 1,35 млн рублей.
Новосибирск
В Новосибирской области наступил сезон сбора березового сока. Рассказываем, где найти и как правильно собрать березовицу, пишет . Сбор березового сока традиционно начинают с приходом первого устойчивого тепла. Главным ориентиром для сборщиков становятся набухшие почки на ветках. Но как только на дереве появляются первые листочки, сок становится мутным и горьким, и сбор прекращают. Наиболее интенсивно сокодвижение происходит в солнечные дни с 10 до 13 часов.
Челябинская область
В Копейский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя пресс-службы правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина, пишет . Соответствующая информация отражена в судебной картотеке. Рассмотрение заявления назначено на 15 апреля.
ХМАО
В ХМАО за угрозы с ножом в адрес детей осудили вартовчанина. Как рассказали в пресс-службе судов Югры, житель Нижневартовска хорошенько выпил и его потянуло на «геройства». Сначала он с ножом набросился на чужое авто во дворе, пишет . Повредив кузов машины, вартовчанин не успокоился. Рядом с преступником находились двое детей и он, направив в их сторону нож, высказал несовершеннолетним угрозы.
Красноярский край
28 сотрудников красноярского музтеатра попали в больницу в Москве, пишет Коллектив отправился в столицу на гастроли. Часть сотрудников почувствовала недомогание, поэтому они обратились за медицинской помощью. В итоге 28 человек госпитализировали в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию.
Белгородская область
В Белгородском округе сгорел обжарочный цех и склад кофе «Знак», пишет Огонь распространился очень быстро, охватив всё производство. Пожарную сигнализацию никто не слышал. Возгорание заметили местные жители, которые и вызвали пожарных. Ущерб компания оценивает примерно в 150 миллионов рублей.
Пермский край
В Перми осудили директора и технолога сети пекарен «Хлебница», пишет . 75 человек заболели сальмонеллезом из-за нарушения санэпидправил. Виновные получили наказание в виде штрафа в размере 600 и 550 тысяч рублей. Также частично удовлетворены гражданские иски пострадавших на общую сумму около 1 млн рублей.
Санкт-Петербург (Росбалт)
Фанаты «Зенита» пообещали исключить бранные кричалки в матче со «Спартаком», сообщает . Представители фанатского движения «Ландскрона» сообщили, что на решение повлияли общая идея патриотизма и Страстная неделя Великого поста.