В рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Меленковская ЦРБ получила средства на закупку медоборудования для хирургического и приёмного отделений, где недавно прошли восстановительные работы.Напомним, чио капремонт в отделениях медучреждения проводился по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». 29 млн рублей потратили на обновление отопления и водоснабжения, замену окон и дверей, перепланировку помещений и отделочные работы. В результате получилось не только красиво, но и функционально.Кроме того, из областного бюджета выделили 10 млн рублей на оснащение преображённых отделений современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Средства удалось получить благодаря совместным усилиям председателя Совета народных депутатов Меленковского муниципального округа Виктора Гаврилова, окружной администрации и при активном содействии депутата Госдумы РФ Игоря Игошина, который лично решал многие вопросы.«Я рад, что оба эти наиважнейших для меленковской системы здравоохранения отделения больницы приобрели настолько современный, презентабельный вид, стали не хуже, чем в крупных современных клиниках. Всё же нацпроекты, инициированные президентом РФ, кардинально меняют жизнь наших граждан, выводят её на качественно новый уровень», — подчеркнул парламентарий.Игорь Игошин посетил обновлённые отделения Меленковской ЦРБ, оценил произошедшие изменения и обсудил с главврачом другие проблемы, существующие в медучреждении. В планах — капремонт женской консультации. На финансирование требуется свыше 20 млн рублей, и парламентарий взял данный вопрос в работу.