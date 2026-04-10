В округе Муром стартовала вакцинация против гепатита А. Такое решение принял Роспотребнадзор из‑за осложнившейся санитарно‑эпидемиологической обстановки: среди возможных путей заражения острой кишечной инфекцией специалисты рассматривают водный путь.Прививки делают бесплатно — для этого медицинские организации округа сформировали выездные прививочные бригады.Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться жителям Мурома, включая детей от трех лет. Это особенно важно сейчас: иммунитет после прививки формируется за 3–4 недели, а инкубационный период вируса гепатита А может достигать 6–7 недель. Так вакцинация помогает предупредить заболевание.