Устранение нарушений и восстановление прав жителей находятся на контроле надзорного ведомства.
Муромская городская прокуратура инициировала проверку из‑за прекращения подачи холодной воды в нескольких домах одного из микрорайонов.
Сотрудники МУП «Водопровод и канализация» проводят ремонтные работы на сетях, обеспечивающих водоснабжение этого микрорайона.
Местные власти организовали подвоз питьевой воды для пострадавших домов.
Из‑за длительного перерыва прокуратура направила представление директору муниципального предприятия.