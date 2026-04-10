Устранение нарушений и восстановление прав жителей находятся на контроле надзорного ведомства.

Муромская городская прокуратура инициировала проверку из‑за прекращения подачи холодной воды в нескольких домах одного из микрорайонов.Сотрудники МУП «Водопровод и канализация» проводят ремонтные работы на сетях, обеспечивающих водоснабжение этого микрорайона.Местные власти организовали подвоз питьевой воды для пострадавших домов.Из‑за длительного перерыва прокуратура направила представление директору муниципального предприятия.