Липецкая область признана лидером в реализации социальных проектов в Центральном федеральном округе.

Делегация Владимирской области посетила Липецк, чтобы изучить эффективные практики в сфере здравоохранения и социальной защиты.По словам замгубернатора Владимира Куимова, на территории планируют внедрить передовые цифровые решения для пациентов, многодетных семей, участников спецоперации и других получателей соцуслуг.«От коллег из федеральных министерств не раз слышали об интересных проектах, которые реализуют в Липецкой области. Мы решили познакомиться с этими полезными наработками», – пояснил Владимир Куимов.Владимирская делегация познакомилась с опытом работы по следующим направлениям: социальное кураторство многодетных семей и семей участников СВО; цифровые решения в кадровом обеспечении социальных служб; создание инфраструктуры для активного долголетия и реабилитации граждан. Отдельно отмечены меры по повышению занятости, оптимизации работы с документами и развитию социальных служб, включая круглосуточные стационары.Владимирские специалисты в свою очередь представили собственные практики, направленные на улучшение качества медобслуживания и расширение доступности соцподдержки.Обмен опытом нацелен на ускорение внедрения проверенных решений в интересах жителей региона.