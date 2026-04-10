Водителям рекомендуется заранее выбирать объездные пути.

В связи с проведением Крестного хода 12 апреля и вводом временных ограничений движения изменятся схемы движения городских троллейбусов и автобусов.Троллейбус №1 на участке от площади Победы до улицы Большая Нижегородская будет следовать по улицам Чайковского, проспекту Строителей, Горького и Мира.Маршрут №2 временно приостанавливается на период ограничений.Троллейбус №5 на участке от площади Победы до Большой Нижегородской будет курсировать по Чайковского, проспекту Строителей, улице Мира и Усти-на-Лабе.Маршрут №7 в направлении от площади Победы до Усти-на-Лабе направят через Чайковского, проспект Строителей и улицу Мира.Троллейбус №8 на участке от улицы Студеная гора до улицы Горького пойдет по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Автобусы маршрутов №12С, 15, 22, 25 и 26С на участке от остановки «Студеная гора» до «площади Фрунзе» будут ходить через «Политехнический колледж», улицу Передний Боровок, Воронцовский переулок и Стадион «Лыбедь».Маршруты №1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27С и 36 на участке от «Студеная гора» до «улицы Луначарского» будут следовать через «Политехнический колледж» и улицу Передний Боровок.Автобус №16С на участке от «Студеная гора» до «улицы Муромская» также пройдет через «Политехнический колледж» и улицу Передний Боровок.Маршрут №28 на участке от «Студеная гора» до «Владимирского юридического института» будет курсировать через «Политехнический колледж», улицу Передний Боровок, Воронцовский переулок и Стадион «Лыбедь».Автобус №33С на участке от «Студеная гора» до «Областная администрация» проследует через остановку «Политехнический колледж».Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в обычном режиме.