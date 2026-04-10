Уроки будут продолжаться, чтобы закрепить навыки детей и повысить их готовность к чрезвычайным ситуациям.

В преддверии Дня пожарной охраны Главное управление МЧС по Владимирской области инициировало цикл профилактических уроков в детских садах и школах региона.Занятия проходят в игровой форме: детей знакомят с экипировкой пожарных, показывают макеты пожарных машин и отрабатывают практические навыки безопасного поведения.Специалисты МЧС отмечают, что цель мероприятий — сформировать у дошкольников культуру безопасности и привить простые правила, которые могут спасти жизнь.На открытых уроках ОБЖ и в детских садах ребята получают представление о профессии пожарного как опасной и вместе с тем благородной специальности.Воспитанников детского сада №83 Образовательного центра №2 города Владимир посетила начальник отдела профилактики пожаров 1-го пожарно-спасательного отряда Юлия Авдеева. Тема встречи — «Спички — детям не игрушки».Детям объяснили, как вести себя при пожаре, почему нельзя играть со спичками и зажигалками, какой номер вызвать и как правильно эвакуироваться.Во второй части занятия малыши примерили боевую форму и каски пожарных и почувствовали себя настоящими спасателями.