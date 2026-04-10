Мероприятие подчеркнуло значимость военно-патриотического воспитания в области.

В Образовательном центре №6 во Владимире прошел масштабный конкурс движения «ЮНАРМИЯ», собравший более 60 участниц из десяти школ и гостей из Гусь-Хрустального.Девушки продемонстрировали навыки, выдержку и характер в разнообразных испытаниях.В числе почетных гостей присутствовали ветераны, воины‑интернационалисты, представители городской администрации и родственники военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.Программа включала проверку знаний военной истории, тактическую медицину, стрельбу из пневматического оружия, разборку и сборку автомата АКМ, силовую подготовку и другие дисциплины.Выступления оценивали представители воинских частей, ветераны ВС РФ и инструкторы Рокот центра 33 Владимир, обеспечив строгую и справедливую экспертизу.