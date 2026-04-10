Акция будет идти до 22 июня.

Владимирская область присоединяется к общероссийской акции «Красная гвоздика», организованной благотворительным фондом «Память поколений».Волонтеры Победы выходят на улицы и в парки с символическими значками в виде красной гвоздики.Покупка значка — это одновременно дань памяти героям Великой Отечественной войны и других боевых действий и реальный вклад в их поддержку.Приобрести значки можно в отделениях Почты России, на борту поездов, в маркетплейсах и в сетевых магазинах.Вырученные средства направят на помощь ветеранам: на реабилитацию, приобретение слуховых аппаратов и протезов, а также на медицинское оборудование.Поддержите ветеранов — это наш общий долг.