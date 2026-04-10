С 11 апреля в городском общественном транспорте вводятся изменения

Во Владимире запускают троллейбус №12 и отменяют автобусный маршрут №10C.Троллейбус №12 будет курсировать по маршруту: Вокзальная площадь — ул. Железнодорожная — Молодежный сквер — пл. Фрунзе — Князь-Владимирское кладбище — Владимирский химический завод — ул. Дмитрия Погодина — Детская больница — Городская больница №5 — Сады на Добросельской — ул. Егорова — ул. Комиссарова — универмаг «Восток» — Парк «Добросельский» — ул. Радищева — ул. Безыменского — Универсам — магазин «Ополье» — поворот на ул. Куйбышева — ул. Куйбышева.Автобус №10С прекращает работу: с 11 апреля маршрут «Вокзальная площадь — ул. Куйбышева» официально выводится из эксплуатации.