Жителям приходят экстренные СМС.

Жители Владимирской области начали получать экстренные оповещения от МЧС о введении режима ракетной опасности на территории региона. Сообщения приходят в виде СМС-рассылок. В сообщениях жителям предписывается немедленно принять меры безопасности.Текст оповещения: «ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие».Жителей региона призывают не поддаваться панике, но действовать быстро и слаженно. Основная задача — минимизировать нахождение людей на открытых участках.Ситуация во Владимирской области является частью масштабного усиления мер безопасности в центральной части России. Ранее сегодня аналогичные режимы ракетной опасности были введены в соседних регионах: Ярославской и Костромской областях. В этих субъектах также работают системы ПВО, а силовые ведомства переведены в режим отражения возможной атаки. Жителей всего ЦФО просят следить за официальными сообщениями местных администраций.