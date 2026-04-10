По поручению правительства области прошла встреча с главой муниципалитета Евгением Рычковым, на которой обсудили текущую обстановку.Роспотребнадзор взял пробы воды для лабораторного анализа.Вспышки инфекции отмечены не только в Муроме, но и в соседних регионах, в том числе в Нижегородской области. При необходимости пациентов маршрутизируют в медицинский центр для дальнейшего лечения.Начаты прививочные мероприятия, а также ведется закупка дополнительных вакцин для детей и взрослых.Министерству предпринимательства и туризма поручено совместно с муниципалитетом увеличить поставки бутилированной питьевой воды в округ Муром и соседние территории.Власти и Роспотребнадзор находятся в постоянной готовности принять дополнительные меры реагирования; жителям рекомендуют при симптомах незамедлительно обращаться к врачу и соблюдать правила гигиены.Ранее мы сообщали, что в округе Муром зарегистрировано 375 случаев кишечной инфекции: за медицинской помощью обратились 188 детей и 187 взрослых.