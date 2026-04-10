В ночь с 9 на 10 апреля жители Владимирской области дважды получали сигналы тревоги. В течение нескольких часов в регионе действовали режимы ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА.Первый сигнал тревоги поступил поздно вечером. В 22:41 жители получили SMS-рассылку: «Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие».Режим ракетной опасности сохранялся почти два часа. Лишь в 00:36 поступило сообщение об отбое, в котором граждан также предупредили о необходимости не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.Стоит отметить, что в это же время ракетная опасность объявлялась и в соседних регионах — Ярославской и Костромской областях.Однако спокойствие длилось недолго. Уже в 01:41 ведомства распространили новое предупреждение — на этот раз об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей призвали сохранять спокойствие. Режим опасности БПЛА действовал всю ночь и был отменен только ранним утром, в 06:42.В МЧС напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников или иных подозрительных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь их трогать.