Дочь американского бизнесмена миллиардера Мэттью Меллона Араминта устроила шумное пати в честь своего 16-летия. Ее не смутило, что всего за неделю до этого скочнался ее отец.

Дочь американского бизнесмена миллиардера МэттьюМеллона Араминта устроила шумное пати в честь своего16-летия. Ее не смутило, что всего за неделю до этого скочнался ее отец.Предприниматель, сделавшийсостояние на криптовалюте, много лет боролся с наркозависимостью. Мэттью умер 16апреля в возрасте 54 лет. Несмотря на трагедию в семье, старшая дочь бизнесменаАраминта не стала отменять громкий праздник.Именинница пригласила натусовку около 200 друзей ков в роскошный особняк предпринимателя Майкла Овица,жениха ее матери Тамары. В числе гостей был и известный рэпер Трэвиса Скотта, которыйпорадовал собравшихся своим выступлением."Мы все по-прежнему подавлены, но Мэттью точно не хотел бы,чтобы вечеринка отменилась", – цитирует друга семьи издание Page Six. Деньрождения получился с размахом. "Вечеринка была просто невероятная", – поделилсяодин из гостей.Араминта – единственныйобщий ребенок Мэттью Меллона и его первой жены Тамары, которая являетсясоосновательницей бренда Jimmy Choo. В 2005 году супруги расстались. В своейавтобиографии бизнес-леди признавалась, что познакомилась с предпринимателем навстрече анонимных алкоголиков.Как писали Dni.Ru, ранее откровенным высказываниемотличилась 17-летняя дочь российского"строительного короля" Александра Чигиринского Ирина. Девушка рассказала,что в 14 лет испытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете. Онапризналась, что испытала "самый большой стресс в жизни" и "никогда в жизнибольше так не рисковала". Дело в том, что наследница миллиардера не знала,что в самолете может находиться не только ее семья, но и простые смертные.