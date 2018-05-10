Дочь американского бизнесмена миллиардера Мэттью
Меллона Араминта устроила шумное пати в честь своего
16-летия. Ее не смутило, что всего за неделю до этого скочнался ее отец.
Дочь американского бизнесмена миллиардера Мэттью
Меллона Араминта устроила шумное пати в честь своего
16-летия. Ее не смутило, что всего за неделю до этого скочнался ее отец.
Предприниматель, сделавший
состояние на криптовалюте, много лет боролся с наркозависимостью. Мэттью умер 16
апреля в возрасте 54 лет. Несмотря на трагедию в семье, старшая дочь бизнесмена
Араминта не стала отменять громкий праздник.
Именинница пригласила на
тусовку около 200 друзей ков в роскошный особняк предпринимателя Майкла Овица,
жениха ее матери Тамары. В числе гостей был и известный рэпер Трэвиса Скотта, который
порадовал собравшихся своим выступлением.
"Мы все по-прежнему подавлены, но Мэттью точно не хотел бы,
чтобы вечеринка отменилась", – цитирует друга семьи издание Page Six. День
рождения получился с размахом. "Вечеринка была просто невероятная", – поделился
один из гостей.
Араминта – единственный
общий ребенок Мэттью Меллона и его первой жены Тамары, которая является
соосновательницей бренда Jimmy Choo. В 2005 году супруги расстались. В своей
автобиографии бизнес-леди признавалась, что познакомилась с предпринимателем на
встрече анонимных алкоголиков.
Как писали Dni.Ru, ранее откровенным высказыванием
отличилась 17-летняя дочь российского
"строительного короля" Александра Чигиринского Ирина. Девушка рассказала,
что в 14 лет испытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете. Она
призналась, что испытала "самый большой стресс в жизни" и "никогда в жизни
больше так не рисковала". Дело в том, что наследница миллиардера не знала,
что в самолете может находиться не только ее семья, но и простые смертные.