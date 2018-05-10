Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о готовящемся в Киеве плане по возвращению Донбасса. Аплодируют все, – прокомментировал процесс глава ведомства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал оготовящемся в Киеве плане по возвращению Донбасса. "Аплодируют все",– прокомментировал процесс глава ведомства.По его словам, план будет готов уже летом этого года.Возвращать непокорный регион Незалежная будет поэтапно. Аваков заявил, чтобудет использоваться "тактика мелких шагов", при этом он отмелвозможность реинтеграции всей территории Донбасса сразу.Как сообщает пресс-служба украинского министерствавнутренних дел, подготовку и реализацию программы в четверг, 10 мая, Аваковобсудил руководителями центральных органов исполнительной власти. "Он(документ. – Прим.Ред.) будет включать две части: подготовительную ипрактическую", – заявил глава ведомства.Глава МВД отметил, что основная часть документа предполагаетмероприятия по "освобождению временно оккупированных территорий", атакже восстановления в регионе конституционных порядков Украины. "Защитаправ и свобод наших граждан", – добавил Аваков.Ну а пока Украина продолжает "защищать" своихграждан путем их обстрела из артиллерии и минометов. 28 апреля вооруженные силыНезалежной обстреляли город Докучаевск, находящийся под контролемсамопровозглашенной Донецкой республики. Всего ВСУ выпустили по населенномупункту 41 мину калибра 120 миллиметров, кроме того, было произведено двавыстрела из танков.Напомним, в марте этого года президент Украины ПетрПорошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции(АТО) в Донбассе и начале "операции Объединенных сил". Командоватьнаходящимися в регионе силами был поставлен генерал-лейтенант Сергей Наев.Окончание АТО предусматривалось подписанным Порошенко вконце февраля законом о реинтеграции Донбасса. Россия в нем называется"страной-агрессором", а президент получает крайне широкие полномочия:право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные формированияна неопределенный срок.