Нападающий тульского Арсенала Артем Дзюба заявил, что у него нет конфликта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 29-летний футболист надеется, что сможет выступить на чемпионате мира.

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что у него нет конфликта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 29-летний футболист надеется, что сможет выступить на чемпионате мира."Если будет шанс и, дай Бог, вызовут, конечно же, мы поговорим и, я думаю, что проблем нет. Между нами нет никаких проблем, и я об этом уже говорил несколько раз и могу повториться", — приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс" Артем Дзюба в последний раз вызывался в сборную в мае прошлого года. Но нападающий не смог выступить на Кубке конфедераций из-за проблем со здоровьем.При этом Дзюба уверен, что атмосфера внутри сборной России осталась такой же, как и при предыдущем тренере Леониде Слуцком. " Мне кажется, такая же осталась. Хорошая, добрая, очень такая теплая атмосфера в команде. Профессиональная атмосфера. Кто-то с кем-то лучше общается, кто-то хуже, это нормально в коллективе. Но в целом – рабочий процесс: надо посмеяться – пошутят, и все могут посмеяться и пошутить, надо работать – работают, поэтому в этом плане ничего не поменялось. Как был здоровый коллектив, так он и остался".