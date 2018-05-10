Самый дорогой отель Лондона. Вестибюль. У стойки
-портье. Раздается телефонный звонок, портье поднимает
трубку и слышит:
- Ту-ти-ту-ту-ту.
В растерянности он кладет трубку. Через две минуты -
снова звонок. Поднимает портье трубку и слышит:
- Ту-ти-ту-ту-ту.
Опять кладет трубку. Но через две минуты история
повторяется:
- Ту-ти-ту-ту-ту.
Портье, не дослушав, бросает трубку. Минуты через три
спускается по лестнице разъяренный новый русский и орет:
- Ну ты чего, блин, не понял, в натуре? Я же тебе
английским языком говорю: ""Два чая в двадцать второй!""
еще анекдот!