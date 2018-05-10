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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-avarijnym-zhilyom-pensionerki-zajmyotsya-prokuratura.html" target="_blank">Аварийным жильём пенсионерки займётся прокуратура</a> - Аварийным жильём пенсионерки займётся прокуратура. На наш материал отреагировала жилищная инспекция. В апреле мы рассказали, об ужасных условиях, в которых живёт бабушка из деревни Бараки Судогодского района.