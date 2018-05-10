Патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ»
Патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ»
С 11 по 13 мая 2018 года на территории Владимирской области пройдет Кинофестиваль патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ», главной задачей которого является некоммерческий показ произведений отечественного кинематографа, посвященных истинным духовным ценностям, направленных на формирование у наших граждан высокого патриотического сознания, внутренней культуры, знание истории своей страны и гордости за свое Отечество и своих Сограждан.
Кинофестиваль задуман как часть общественной программы по воспитанию наших граждан в духе патриотизма, первым сегментом которой является уже существующий и успешно проводящийся во Владимире Всероссийский турнир рукопашного боя памяти актера Александра Дедюшко.
В работе Кинофестиваля примут участие киноленты российских режиссеров, показы которых на некоммерческой основе пройдут в кинозалах Владимирской области.
В ходе пресс-конференции будет подробно изложена программа Кинофестиваля, рассказано о его целях и задачах.
В работе пресс-конференции примут участие:
Руководители Деператаментов Администрации Владимирской областиРежиссер, президент Кинофестиваля Мурад Алиев Начальник Владимирского юридического института ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин Режиссер, продюсер, председатель жюри Вера Сторожева Режиссер, сценарист, член жюри Владимир Котт Актер театра и кино, режиссер, сценарист, член жюри Сергей Маховиков Актер театра и кино, продюсер, вице-президент Кинофестиваля Алик Гульханов Генеральный директор ООО «НПП БИОТУМ» Артур Азаев