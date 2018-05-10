Патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ»

Патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ»С 11 по 13 мая 2018 года на территории Владимирской области пройдет Кинофестиваль патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ», главной задачей которого является некоммерческий показ произведений отечественного кинематографа, посвященных истинным духовным ценностям, направленных на формирование у наших граждан высокого патриотического сознания, внутренней культуры, знание истории своей страны и гордости за свое Отечество и своих Сограждан.Кинофестиваль задуман как часть общественной программы по воспитанию наших граждан в духе патриотизма, первым сегментом которой является уже существующий и успешно проводящийся во Владимире Всероссийский турнир рукопашного боя памяти актера Александра Дедюшко.В работе Кинофестиваля примут участие киноленты российских режиссеров, показы которых на некоммерческой основе пройдут в кинозалах Владимирской области.В ходе пресс-конференции будет подробно изложена программа Кинофестиваля, рассказано о его целях и задачах.В работе пресс-конференции примут участие:Руководители Деператаментов Администрации Владимирской областиРежиссер, президент Кинофестиваля Мурад Алиев Начальник Владимирского юридического института ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин Режиссер, продюсер, председатель жюри Вера Сторожева Режиссер, сценарист, член жюри Владимир Котт Актер театра и кино, режиссер, сценарист, член жюри Сергей Маховиков Актер театра и кино, продюсер, вице-президент Кинофестиваля Алик Гульханов Генеральный директор ООО «НПП БИОТУМ» Артур Азаев