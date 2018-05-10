Ветерана Великой Отечественной едва не затоптали на Красной площади, но его спас Путин. Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам, зачем прорывался к президенту.

Ветерана Великой Отечественной "едва не затоптали"на Красной площади, но его спас Путин. Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам,зачем прорывался к президенту.Ветеран хотел поздравить президента с праздником Победы. Этоудалось сделать после того, как президент лично выручил Дмитрия Сыркашева изнеприятной ситуации."Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого сним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня,но президент придержал – и все, я пошел, охранники меня больше не трогали. Онипочувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком",– рассказал Сыркашев.Ветеран отметил, что уже был знаком с Владимиром Путиным -встречались раньше. И когда Сыркашев пришел на парада и хотел занять свое местобуквально в двух метрах от трибуны президента, российский лидер его увидел ипоздоровался. "Ну, раньше мы тоже виделись. У меня фотографии на стеневисят с ним. А тут он меня поздравляет, обнимает… А у меня побрякушек целаягрудь", – сказал ветеран. У Дмитрия Сыркашева, по его словам, главные награды– три ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны, Трудового КрасногоЗнамени.Президент интересовался, как идет "ветеранская служба"Сыркашева. "Я говорю, да у меня ветеранская организация – так что все, чтопрезидент делает, мы обсуждаем. И всегда любуемся и оцениваем деятельностьпрезидента, когда он очень такими тонкими действиями принимает крупные решения",– поделился с "Комсомольской правдой" участник Великой Отечественной.