Ветерана Великой Отечественной едва не затоптали
на Красной площади, но его спас Путин. Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам,
зачем прорывался к президенту.
Ветерана Великой Отечественной "едва не затоптали"
на Красной площади, но его спас Путин. Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам,
зачем прорывался к президенту.
Ветеран хотел поздравить президента с праздником Победы. Это
удалось сделать после того, как президент лично выручил Дмитрия Сыркашева из
неприятной ситуации.
"Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого с
ним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня,
но президент придержал – и все, я пошел, охранники меня больше не трогали. Они
почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком",
– рассказал Сыркашев.
Ветеран отметил, что уже был знаком с Владимиром Путиным -
встречались раньше. И когда Сыркашев пришел на парада и хотел занять свое место
буквально в двух метрах от трибуны президента, российский лидер его увидел и
поздоровался. "Ну, раньше мы тоже виделись. У меня фотографии на стене
висят с ним. А тут он меня поздравляет, обнимает… А у меня побрякушек целая
грудь", – сказал ветеран. У Дмитрия Сыркашева, по его словам, главные награды
– три ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны, Трудового Красного
Знамени.
Президент интересовался, как идет "ветеранская служба"
Сыркашева. "Я говорю, да у меня ветеранская организация – так что все, что
президент делает, мы обсуждаем. И всегда любуемся и оцениваем деятельность
президента, когда он очень такими тонкими действиями принимает крупные решения",
– поделился с "Комсомольской правдой" участник Великой Отечественной.