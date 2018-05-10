Сравнение финального матча Кубка России по футболу с
трагедией подлодки Курск разгневало россиян. Редакции Советского
спорта пришлось срочно удалять пост и наказывать виновных.
Сравнение финального матча Кубка России по футболу с
трагедией подлодки "Курск" разгневало россиян. Редакции "Советского
спорта" пришлось срочно удалять пост и наказывать виновных.
Редакция "Советского спорта" принесла извинения
"всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам
финала Кубка России по футболу". Как сообщается на страницах издания и в
соцсетях, виновные понесли наказание.
Циничное сравнение допустил SMM-специалист в твиттере
издания. По окончании матча, в котором курский "Авангард" потерпел
поражение от "Тосно" из Ленинградской области, сотрудник написал:
"Курск не всплыл".
Сеть взорвалась возмущенными комментариями. Пользователи требовали
немедленно удалить эту запись – что и
было в конце концов сделано.
Сам же финал Кубка и его организацию оценили очень высоко. По
словам вице-президента Российского футбольного союза Игоря Ефремова, по качеству организации спортивное мероприятие
можно сравнить с настоящим праздником. Он отметил, что игра прошла на
потрясающем стадионе, присутствовали более 40 тысяч зрителей, все прошло
замечательно, пишет "Газета.ру".
Чиновник подчеркнул, что на финал в Волгоград приехали
болельщики из регионов. Это только добавляет положительных впечатлений от матча.
Напомним, в финале Кубка России представитель Российской премьер-лиги "Тосно"
из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" из Футбольной
национальной лиги. Матч завершился со счетом 2:1.