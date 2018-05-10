Сравнение финального матча Кубка России по футболу с трагедией подлодки Курск разгневало россиян. Редакции Советского спорта пришлось срочно удалять пост и наказывать виновных.

Сравнение финального матча Кубка России по футболу страгедией подлодки "Курск" разгневало россиян. Редакции "Советскогоспорта" пришлось срочно удалять пост и наказывать виновных.Редакция "Советского спорта" принесла извинения"всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогамфинала Кубка России по футболу". Как сообщается на страницах издания и всоцсетях, виновные понесли наказание.Циничное сравнение допустил SMM-специалист в твиттереиздания. По окончании матча, в котором курский "Авангард" потерпелпоражение от "Тосно" из Ленинградской области, сотрудник написал:"Курск не всплыл".Сеть взорвалась возмущенными комментариями. Пользователи требовалинемедленно удалить эту запись – что ибыло в конце концов сделано.Сам же финал Кубка и его организацию оценили очень высоко. Пословам вице-президента Российского футбольного союза Игоря Ефремова, по качеству организации спортивное мероприятиеможно сравнить с настоящим праздником. Он отметил, что игра прошла напотрясающем стадионе, присутствовали более 40 тысяч зрителей, все прошлозамечательно, пишет "Газета.ру".Чиновник подчеркнул, что на финал в Волгоград приехалиболельщики из регионов. Это только добавляет положительных впечатлений от матча.Напомним, в финале Кубка России представитель Российской премьер-лиги "Тосно"из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" из Футбольнойнациональной лиги. Матч завершился со счетом 2:1.