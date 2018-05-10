В этом году в День Победы во Владимире было установлено сразу несколько рекордов. Городские власти озвучили некоторые из них.

В этом году в День Победы во Владимире было установлено сразу несколько рекордов. Городские власти озвучили некоторые из них. В частности, на улицах и площадях города праздник отметили порядка 135 тысяч человек. В рядах «Бессмертного полка» прошли более 22,5 тысяч владимирцев, год назад было около 12 тысяч. Военный парад и парад боевой техники на площади Победы смотрели более 45 тысяч горожан. В строю военного парада прошли 600 военнослужащих различных родов войск, курсантов и юнармейцев. Также было представлено 27 единиц боевой техники. И, наконец, вечерний салют на площади Победы состоял из 1020 залпов, 356 из которых были высотными - «огненные шары» раскрывались на уровне 100 метров.