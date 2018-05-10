Дмитрий
Медведев намерен найти деньги для выполнения майского указа Путина. На
специальном совещании по этой теме премьер заявил, что средства обязательно должны
быть найдены.
Дмитрий
Медведев намерен найти деньги для выполнения майского указа Путина. На
специальном совещании по этой теме премьер заявил, что средства обязательно должны
быть найдены.
"Для
реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать
их на наиболее значимые программы с максимальным результатом, и конечно,
Министерство финансов будет, как и раньше, внимательно следить за
эффективностью расходов", – сказал глава правительства.
По
его словам, для выполнения указа необходимо внести коррективы в бюджетный
процесс, причем в достаточно сжатые сроки. "Часть проектов подлежит
переформатированию, или в них иначе должны быть распределены приоритеты,
распределены акценты", – уточнил Медведев.
Он
отметил сложность поставленных президентом задач и похвалил правительство за
то, что России удалось с минимальными потерями пройти сложнейший период,
сообщает .
"Но
сейчас задачи сложнее, экономика, в соответствии с указом, должна войти в
пятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам",
– заявил премьер.
Медведев
заверил, что новое правительство будет работать в открытом режиме в тесном
контакте с Госдумой, Советом федерации, администрацией президента и всеми, кто
принимает участие в законотворческом процессе.
Президент
Владимир Путин 7 мая подписал указ о
национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом
определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в
социально-экономической сфере. Для реализации документа потребуется изыскать восемь
триллионов рублей.
Напомним, что
Дмитрий Медведев по-прежнему остается во главе правительства. К середине
следующей недели под его руководством должен быть сформирован новый кабинет
министров.