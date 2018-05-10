Дмитрий Медведев намерен найти деньги для выполнения майского указа Путина. На специальном совещании по этой теме премьер заявил, что средства обязательно должны быть найдены.

ДмитрийМедведев намерен найти деньги для выполнения майского указа Путина. Наспециальном совещании по этой теме премьер заявил, что средства обязательно должныбыть найдены."Дляреализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходоватьих на наиболее значимые программы с максимальным результатом, и конечно,Министерство финансов будет, как и раньше, внимательно следить заэффективностью расходов", – сказал глава правительства.Поего словам, для выполнения указа необходимо внести коррективы в бюджетныйпроцесс, причем в достаточно сжатые сроки. "Часть проектов подлежитпереформатированию, или в них иначе должны быть распределены приоритеты,распределены акценты", – уточнил Медведев.Онотметил сложность поставленных президентом задач и похвалил правительство зато, что России удалось с минимальными потерями пройти сложнейший период,сообщает ."Носейчас задачи сложнее, экономика, в соответствии с указом, должна войти впятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам",– заявил премьер.Медведевзаверил, что новое правительство будет работать в открытом режиме в тесномконтакте с Госдумой, Советом федерации, администрацией президента и всеми, ктопринимает участие в законотворческом процессе.ПрезидентВладимир Путин 7 мая подписал указ онациональных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документомопределяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь всоциально-экономической сфере. Для реализации документа потребуется изыскать восемьтриллионов рублей.Напомним, чтоДмитрий Медведев по-прежнему остается во главе правительства. К серединеследующей недели под его руководством должен быть сформирован новый кабинетминистров.