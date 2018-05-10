Нижняя палата парламента продолжает консультации по поводу кандидатуры нового руководителя Счетной палаты. Одним из возможных претендентов на эту должность может стать глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляющий фракцию Справедливая Россия. При этом в депутатском корпусе не исключают, что Единая Россия и ЛДПР могут выдвинуть единого кандидата. Занимающая пост главы Счетной палаты Татьяна Голикова ранее была рекомендована председателем кабмина Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по социальным вопросам.

Нижняя палата парламента продолжает консультации по поводу кандидатурынового руководителя Счетной палаты. Одним из возможных претендентов на эту должностьможет стать глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков,представляющий фракцию "Справедливая Россия". При этом в депутатскомкорпусе не исключают, что "Единая Россия" и ЛДПР могут выдвинутьединого кандидата. Занимающая пост главы Счетной палатыТатьяна Голикова ранее была рекомендована председателем кабмина Дмитрием Медведевымна должность вице-премьера по социальным вопросам.По словам зампреда Госдумы Игоря Лебедева, в нижней палатерассматривают кандидатуры первого вице-спикера Александра Жукова и руководителякомитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. "Эти консультациис председателем Госдумы начались, фамилий называется много", – цитируетпарламентария "Интерфакс".Депутат отметил, что не исключен такой вариант, что"Единая Россия" и ЛДПР выдвинут кандидатуру на пост главы Счетнойпалаты совместно. Скорее всего, добавил законодатель, позиция по этому вопросубудет сформирована в нижней палате в понедельник, 14 мая.О начале консультаций ранее рассказал спикер ГосдумыВячеслав Володин. Он подчеркнул, что в обсуждении принимают участие всефракции нижней палаты. По его словам, кандидату на столь ответственнуюдолжность необходимо обладать большими опытом и обширными знаниями в сфереуправления и финансов.Володин напомнил, что Счетная палата участвует в работекомитетов нижней палаты, в подготовке и экспертизе нормативно-правовых актов."В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должностьпредседателя Счетной палаты", – сказал законодатель. Поиск возможныхпретендентов нижняя палата начала уже сейчас, чтобы после того, как ТатьянаГоликова вступит в новую должность, можно было сразу внести предложения по еепреемнику, пояснил Володин.О ходе консультаций рассказал и первый зампред руководителяфракции единороссов по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "Мызнаем, что в "Справедливой России" активно обсуждается кандидатура АнатолияАксакова. Среди коммунистов есть такие сильные юристы, как Ризван Курбанов иЮрий Синельщиков", – сказал парламентарий. Самым подготовленным дляруководства Счетной палатой Исаев назвал первого вице-спикера Госдумы АлександраЖукова, который ранее возглавлял думский комитет по бюджету и налогам, а также былзаместителем главы правительства.Рассмотрение кандидатуры первого зампреда нижней палатыподтвердил и Вячеслав Володин. Однако спикер подчеркнул, что его первый заместительхотел бы сосредоточиться на работе в парламенте. По словам законодателя, Жуков,несомненно, является сильным кандидатом, но важно и желание самого человекаработать на должности руководителя Счетной палаты.В связи с этим, отметил Андрей Исаев, единороссы могут приопределении своего кандидата выйти за рамки фракции "ЕР". "Мыбудем консультироваться, в том числе, и с людьми, не входящими в нашу фракцию,в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьезныхспециалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями", – сказалдепутат.Счетная палата – орган внешнего государственного контроля.Состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, которые назначаютсясроком на шесть лет. Глава Счетной палаты и шесть аудиторов назначаются надолжность Госдумой, остальные, включая зампреда, – Советом Федерации.Список компетенций Счетной палаты довольно обширен: контрольза исполнением государственного бюджета, за состоянием внутреннего и внешнегодолга, за внебюджетными фондами, за банковской системой, в том числе ЦБ. Крометого, аудиторы проводят ревизии и проверки, дают заключения, информируют обепалаты Федерального собрания.С 20 сентября 2013 года Счетную палату возглавляет ТатьянаГоликова. Однако глава правительства Дмитрий Медведев в рамках формированиянового состава кабинета министров предложил ее кандидатуру на поствице-премьера по социальным вопросам. Новый кабмин должен быть сформирован в Россиив течение недели.