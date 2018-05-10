Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности голосовать на любом участке, независимо от места проживания, на парламентских выборах. Правило было опробовано в ходе президентских выборов 18 марта и доказало свою эффективность.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности голосовать на любом участке, независимо от места проживания, на парламентских выборах. Правило было опробовано в ходе президентских выборов 18 марта и доказало свою эффективность.Избиратель теперь сможет подать заявление о включении в список по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения и выбрать участок для голосования, обратившись в МФЦ. Уведомить избирком о своем желании проголосовать не по месту жительства можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.Явка на выборах президента в марте была на 4 процента больше, чем на предыдущих президентских выборах, и на 8 процентов больше, чем на выборах в Госдуму. Депутаты подчеркивают, что люди пришли на выборы, в том числе, и по той причине, что процедура стала максимально простой и прозрачной.Авторами законопроекта выступила группа депутатов фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", сообщает "Интерфакс".