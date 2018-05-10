× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-dvizhenie-po-studyonoj-gore-ogranichat.html" target="_blank">Движение по Студёной горе ограничат</a> - Движение по Студёной горе ограничат - начиная со второй половины мая, и практически на всё лето. От спуска с улицы Дворянской и почти до улицы Дзержинского - будет идти реконструкция тепловых сетей промышленной котельной.