Единая Россия завершила сбор предложений по обновлению, поступивших из российских регионов. В настоящее время идет изучение полученных идей. Впоследствии они будут обобщены и представлены на партконференции, которая пройдет в мае.

"Единая Россия" завершила сбор предложений по обновлению, поступивших из российских регионов. В настоящее время идет изучение полученных идей. Впоследствии они будут обобщены и представлены на партконференции, которая пройдет в мае.В регионах и муниципалитетах завершились дискуссии "ЕдинаяРоссия. Направление-2026". Они были посвящены обновлению партии и реализации посланияпрезидента. В настоящее время в "ЕР" обобщают полученные предложения,сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Он рассказал, что региональным обсуждениям, которыепроходили в три этапа, предшествовали аналогичные межмуниципальные мероприятия.В них, по словам Турчака, приняли участие свыше 27 тысяч человек.После завершения анализа и обобщения поступивших предложенийони будут представлены на партийной конференции, которая запланирована пройдет на18 мая. "Мы получили самые разные предложения, которые касаются, вчастности, партстроительства и работы партпроектов, – рассказал секретарьгенсовета "ЕР". – Все они будут внимательно изучены и лучшие из нихбудут реализованы в субъектах".Андрей Турчак отметил, что обновление "ЕдинойРоссии" должно подразумевать комплексную перестройку деятельности партийныхпроектов. По его словам, они должны соответствовать курсу Владимира Путина иобеспечивать реализацию послания президента.Разговоры про разворот в регионы – это не просто слова,подчеркнул он. Межмуниципальные и региональные дискуссии помогли выявитьболевые точки, общие для большинства субъектов Федерации, сказал Турчак.Дискуссии, целью которых был сбор предложений по реализации посланияглавы государства и модернизации "Единой России" стартовали 9 апреля.В каждом субъекте они проходили в два этапа, в результате которых регионыпредставили свои идеи и лучшие практики по указанным направлениям.Напомним, 17 апреля, находясь в Казани, секретарь генсовета "ЕР"сообщил, что в первой волне внутрипартийных дискуссий приняли участие околочетырех тысяч человек, представляющих 16 регионов. А в ходе второго этапа числоучастников уже превысило 11 тысяч человек из 28 субъектов Федерации.