Единая Россия завершила сбор предложений по обновлению, поступивших из российских регионов. В настоящее время идет изучение полученных идей. Впоследствии они будут обобщены и представлены на партконференции, которая пройдет в мае.
"Единая Россия" завершила сбор предложений по обновлению, поступивших из российских регионов. В настоящее время идет изучение полученных идей. Впоследствии они будут обобщены и представлены на партконференции, которая пройдет в мае.
В регионах и муниципалитетах завершились дискуссии "Единая
Россия. Направление-2026". Они были посвящены обновлению партии и реализации послания
президента. В настоящее время в "ЕР" обобщают полученные предложения,
сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он рассказал, что региональным обсуждениям, которые
проходили в три этапа, предшествовали аналогичные межмуниципальные мероприятия.
В них, по словам Турчака, приняли участие свыше 27 тысяч человек.
После завершения анализа и обобщения поступивших предложений
они будут представлены на партийной конференции, которая запланирована пройдет на
18 мая. "Мы получили самые разные предложения, которые касаются, в
частности, партстроительства и работы партпроектов, – рассказал секретарь
генсовета "ЕР". – Все они будут внимательно изучены и лучшие из них
будут реализованы в субъектах".
Андрей Турчак отметил, что обновление "Единой
России" должно подразумевать комплексную перестройку деятельности партийных
проектов. По его словам, они должны соответствовать курсу Владимира Путина и
обеспечивать реализацию послания президента.
Разговоры про разворот в регионы – это не просто слова,
подчеркнул он. Межмуниципальные и региональные дискуссии помогли выявить
болевые точки, общие для большинства субъектов Федерации, сказал Турчак.
Дискуссии, целью которых был сбор предложений по реализации послания
главы государства и модернизации "Единой России" стартовали 9 апреля.
В каждом субъекте они проходили в два этапа, в результате которых регионы
представили свои идеи и лучшие практики по указанным направлениям.
Напомним, 17 апреля, находясь в Казани, секретарь генсовета "ЕР"
сообщил, что в первой волне внутрипартийных дискуссий приняли участие около
четырех тысяч человек, представляющих 16 регионов. А в ходе второго этапа число
участников уже превысило 11 тысяч человек из 28 субъектов Федерации.