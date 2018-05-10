Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинских
компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению
экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.
Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинских
компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению
экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.
По словам директора Фонда национальной энергетической
безопасности Константина Симонова, требуя компенсации, в Киеве отказываются
признавать тот факт, что Крым – это Россия. "Если Украина, как
государство, считает, что Крым – временно утраченная территория, то, за что
тогда платить?" – цитирует аналитика .
Эксперт утверждает, что требование компенсаций для
украинских компаний – это шаг к признанию полуострова территорией России.
"Думаю, что Россия платить ничего не будет, наверняка, будет обжаловать",
– добавил Симонов.
На работу "Газпрома" вердикт гаагского суда также
не повлияет, полагает аналитик. По его словам, активы, которые были
национализированы в Крыму после воссоединения с Россией, не являются
собственностью компании.
Стоит отметить, что решение суда фактически означает
признание исторического воссоединения самой Европой. Чиновники ЕС на словах
продолжают отрицать референдум 2014 года, называя Крым и Севастополь
"оккупированными" территориями. Тем не менее, активность европейских
бизнесменов, а также решение суда в Гааге, по сути, означает негласное
признание того, что Крым – это Россия.
Напомним, "Нафтогаз" оценивает свой ущерб от
событий 2014 года в восемь миллиардов долларов. В свое время компания владела
на полуострове предприятием "Черноморнефтегаз". Оно разрабатывало
месторождения энергоносителей в Черном и Азовском морях. После исторического
воссоединения полуострова с Россией его имущество было национализировано и
вошло в уставный капитал новой компании – крымского республиканского
предприятия "Черноморнефтегаз".