Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинских компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.

Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинскихкомпаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнениюэкспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.По словам директора Фонда национальной энергетическойбезопасности Константина Симонова, требуя компенсации, в Киеве отказываютсяпризнавать тот факт, что Крым – это Россия. "Если Украина, какгосударство, считает, что Крым – временно утраченная территория, то, за чтотогда платить?" – цитирует аналитика .Эксперт утверждает, что требование компенсаций дляукраинских компаний – это шаг к признанию полуострова территорией России."Думаю, что Россия платить ничего не будет, наверняка, будет обжаловать",– добавил Симонов.На работу "Газпрома" вердикт гаагского суда такжене повлияет, полагает аналитик. По его словам, активы, которые былинационализированы в Крыму после воссоединения с Россией, не являютсясобственностью компании.Стоит отметить, что решение суда фактически означаетпризнание исторического воссоединения самой Европой. Чиновники ЕС на словахпродолжают отрицать референдум 2014 года, называя Крым и Севастополь"оккупированными" территориями. Тем не менее, активность европейскихбизнесменов, а также решение суда в Гааге, по сути, означает негласноепризнание того, что Крым – это Россия.Напомним, "Нафтогаз" оценивает свой ущерб отсобытий 2014 года в восемь миллиардов долларов. В свое время компания владелана полуострове предприятием "Черноморнефтегаз". Оно разрабатываломесторождения энергоносителей в Черном и Азовском морях. После историческоговоссоединения полуострова с Россией его имущество было национализировано ивошло в уставный капитал новой компании – крымского республиканскогопредприятия "Черноморнефтегаз".