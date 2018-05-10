Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса продолжить карьеру в Турции. На 25-летнего футболиста претендуют Галатасарай и Фенербахче.

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса продолжить карьеру в Турции. На 25-летнего футболиста претендуют "Галатасарай" и "Фенербахче".Ахмед Муса принадлежит английскому "Лестер", но в настоящее время находится в аренде ЦСКА. В 9 матчах чемпионата России нападающий забил 5 мячей и сделав 2 голевые передачи. Армейцы хотят, чтоб африканец продолжил играть за их клуб, но для этого нужно выкупить игрока.Тем временем за игрой Мусы пристально наблюдают представители "Галатасарая" и "Фенербахче". Оба турецких гранда готовы выкупить футболиста, и сделка с одним из них будет для "Лестера" более выгодной, чем продолжение арендного договора с ЦСКА.