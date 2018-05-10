Брайан Орсер восхищается Этери Тутберидзе. Канадский специалист, к которому перешла российская фигуристка Евгения Медведева, не понимает, как наставнице удается поставлять спортсменок такого высокого уровня.

Брайан Орсер восхищается Этери Тутберидзе. Канадскийспециалист, к которому перешла российская фигуристка Евгения Медведева, непонимает, как наставнице удается "поставлять" спортсменок такоговысокого уровня.Брайан Орсер считает российского тренера Татьяну Тарасовууникальным специалистом. Канадец был бы рад, если бы у него была возможностьвремя от времени у нее консультироваться. Орсер признался, что Тарасова звонилаему, у них состоялся разговор по поводу Евгении Медведевой.Корреспондент напомнила канадцу о главном принципеТарасовой: она никогда не берет к себе спортсмена, предварительно не выяснив, покаким причинам тот ушел от прежнего тренера. Орсер признался, что такоговопроса Евгении не задавал – в этом не было нужды."Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшемтренерском штабе. Она сразу дала понять, что не намерена давать какие-тоотрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется. Еслифигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка вглобальном смысле была правильной, так?", – рассуждает Брайан.О бывшем тренере Медведева – Этери Тутберидзе – канадецотозвался восторженно. По его словам, все тренеры мира хотели бы понять, какимобразом российский наставник продолжает поставлять все новых и новыхспортсменок подобного уровня.Корреспондент "Р-Спорт" все же напомнила Орсеруего высказывания по поводу нынешней чемпионки мира среди юниоров АлександрыТрусовой. Канадец ранее назвал Трусову "не слишком долговременным проектом"– при том, что в программе фигуристки два четверных прыжка.Брайан заявил, что его слова неверно истолковали. "Этобыло не совсем так. Разговор шел о возможном повышении возрастного лимита вженском катании. Я говорил о том, что девочки и взрослые девушки, такие какКаролина Костнер, Юна Ким, это две совершенно разные категории фигуристок. Яничего не имею против тринадцатилетних спортсменок, которые прыгают четверные",– сказал канадский специалист.Орсер пояснил, что имел в виду, в первую очередь,долговечность в спорте – а это для каждого спортсмена показательиндивидуальный. Некоторые созревают и развиваются позже, некоторые раньше. Пословам Брайана, ему больше по душе взрослое катание. Однако он не беретсяутверждать, что четверные прыжки в 13 или 14 лет – это что-то ужасное.