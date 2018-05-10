12 мая в ОК Лужники участники и гости футбольно-музыкального фестиваля Россия любит футбол! (РЛФ ФЕСТ-2018) увидят Золотой мяч Льва Яшина, который впервые покинет стены Государственного Музея спорта.

12 мая в ОК "Лужники" участники и гости футбольно-музыкального фестиваля "Россия любит футбол!" (РЛФ ФЕСТ-2018) увидят "Золотой мяч" Льва Яшина, который впервые покинет стены Государственного Музея спорта.Высшую награду в области футбола в нашей стране любезно предоставит Музей для торжественной церемонии награждения победителей и призеров любительского турнира РЛФ ФЕСТ-2018, в которой также примет участие Кремлевский почетный караул.Легендарный вратарь Лев Яшин стал кумиром для многих поколений поклонников футбола. Более 50 лет назад 12 декабря 1963 года по итогам опроса популярного еженедельника "Франс футбол" Яшин был признан лучшим футболистом Европы. Он стал первым и до сих пор единственным голкипером — обладателем "Золотого мяча".Вход для зрителей на фестиваль — бесплатный.