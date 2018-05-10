Злоумышленник убедил подставное лицо за денежное вознаграждение предоставить свои персональные данные, необходимые для регистрации юридического лица...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело о незаконном образовании юридического лица с целью передачи его реквизитов лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, обвиняемый убедил подставное лицо – социально неблагополучную гражданку – предоставить свои персональные данные, необходимые для регистрации юридического лица, за денежное вознаграждение. Мужчина поставил в известность соучастницу относительно целей создания фирмы и незаконности указанных действий.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53