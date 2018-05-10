Ипотека остается драйвером роста московского рынка недвижимости. Апрельские новости о введении новых санкций против России и ралли на валютном и финансовом рынках не оказали существенного влияния на этот сегмент экономики.

Ипотекаостается драйвером роста московского рынка недвижимости. Апрельские новости овведении новых санкций против России и ралли на валютном и финансовом рынках неоказали существенного влияния на этот сегмент экономики.САНКЦИИ ИРЫНОК ЖИЛЬЯЗатянувшиесясанкции и недавние валютные колебания не приобрели неожиданный характер дляэкономики и населения страны в целом, отметил генеральный директор АО "Управлениеэкспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, ссылаясь наданные аналитиков компании "Мосреалстрой".Он напомнил,что в связи с апрельским ослаблением рубля было принято решение оставитьключевую ставку ЦБ на прежнем уровне – 7,25%, но при этом были снятыограничения на ее рост. По сравнению с 2014 годом, когда валютные скачки повлекли за собой повышениеключевой ставки с 10,5% до 17%, в этом году ослабление рубля не оказало такоговлияния.По словамСуниева, на рынке недвижимости не наблюдается резких изменений ни со стороныдевелоперов, ни со стороны покупателей. Также не стоит ожидать всплеска иажиотажа покупательской активности, как это было в 2014 году.Сегодняпокупатель с осторожностью смотрит на рыночные изменения и не делает поспешныхпокупок. На рынке жилья наблюдается затоваривание за счет наличия большогоколичества проектов и застройщиков.Как отметилАльберт Суниев, текущий показатель уровня спроса достиг рекордных значений, чтообусловлено низкими ипотечными ставками, широким выбором предложения на рынке,а также скидками от застройщиков.Но все же, незначительноевлияние макроэкономических процессов заметно в элитном сегменте жилья.Ослабление рубля повлекло за собой некоторое повышение цен на квартиры иапартаменты в жилых комплексах, которые реализуются в иностранной валюте. Ноэто, как считает Суниев, ненадолго: в дальнейшем возможна незначительнаякорректировка цены в проектах, где ценообразование зависит от закупокзарубежных материалов для строительства.НОВЫЕ ИГРОКИВ апреле2018 года на рынок недвижимости Старой Москвы вышло два новых проекта: жилой комплекс "Преображение"и лофт-квартал от застройщика "Колди". Дополнительно был выведеныновые корпуса в семи уже реализующихся объектах. В старых границах города – этоновые корпуса в ЖК "Резиденции архитекторов", "Небо", "Life – Ботанический сад-2","Невский", а в Новой Москве – "Новое Бутово", "Испанские кварталы" и "Южное Бунино".По словам Альберта Суниева, общий объем нового предложения в апреле составилболее полутора тысяч квартир, из которых на Новую Москву приходится 71%.Большая часть нового предложения относится к комфорт-классу. Доля бизнес-классасоставила 8%, а объекты эконом-класса и элитной недвижимости на рынок невыходили.ЦЕНЫ НАРЫНКЕ В АПРЕЛЕЧто касается цен, то по итогам апреля они практически не изменились. Средняя стоимостина квартиры без учета элитных комплексов в Старой Москве увеличилась на проценти составила 208,6 тысячи рублей за квадратный метр.эконом-классе средняя цена на конец апреля не превышала 116 тысяч рублей заквадрат, в комфорт-классе – 177,7 тысячи,в бизнес-классе квадратный метр стоил в среднем 261 тысячу рублей. Элитныеквартиры подорожали на 3% до 743,8 тысячи рублей за метр.Совокупныйобъем предложения Новой Москвы на конец апреля составил 715,1 тысячи квадратныхметров в 209 корпусах, снизившись на 8,5% за месяц.Средняя цена предложения квартир повысилась на 0,7% и составила 104,9 тысячирублей за квадрат. Незначительное понижение спроса на рынке обусловленосезонным фактором, подытожил Суниев.РОСТ ТЕМПОВСТРОИТЕЛЬСТВАВ перовомквартале 2018 года на московском рынке недвижимости наблюдался активный выходновых жилых корпусов. Эта тенденция связана с ожидаемыми поправками к ФЗ-214:застройщики активно готовят к выводу на рынок уже имеющиеся в их портфеляхплощадки, а также закупают новые участки.Суммарно по всейМоскве прирост нового предложения составил 85% относительно аналогичногопериода 2017 года.Всего за первый квартал этого года в Старой Москве вышло напродажу 52 новых корпуса, в том числе 18 – новые жилые комплексы.На рынокНовой Москвы за этот же период было выведено 22 новых корпуса, из них лишь одинновый проект – "Румянцево парк".Относительно первого квартала 2017 года, объем нового предложения увеличилсяпочти втрое.Как отметилАльберт Суниев, в целом рынок Новой Москвы развивается в основном за счеткомплексных новостроек преимущественно комфорт-класса. Активный выход новогопредложения обусловлен стремительным развитием присоединенных территорий.РОЛЬ ИПОТЕКИИ ПРОГРАММ ГОСПОДДЕРЖКИС началаэтого года действует программа государственной поддержки по ипотеке для семей,в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй илитретий ребенок. Процентная ставка по таким кредитам составляет 6%, льготный периодот 3 до 5 лет.Такая господдержка существенно отразилась, в том числе, на уровнесредневзвешенной ставки по выданным кредитам. Так, по итогам декабря 2017 годаэтот показатель составил 9,86%, по итогам марта 2018 года – 9,44%.В структуреспроса сейчас наблюдается незначительное увеличение средней площади покупки. Поитогам первого квартала 2018 года этот показатель составил 58,7 квадратныхметра, в четвертом квартале прошлго года он был меньше – 57,9 метра.Поддержкурынку жилья оказывают одновременно несколько факторов. Это низкий уровеньипотечных ставок, широкий выбор новостроек, комфортный уровень цен ипредоставление скидок застройщиками.Изменения вструктуре спроса на текущем этапе не столь существенны, полагает генеральныйдиректор АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"Альберт Суниев. По его словам, тренд снижения средней площади покупки,отмеченный в 2015-2017 уже скорректировался. Как будут в дальнейшем вести себяпокупатели, во многом будет зависеть от рыночных условий, в первую очередь, отуровня ключевой ставки и, следовательно, ставок по ипотеке.