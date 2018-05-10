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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-ishhut-potomkov-geroya-ordenonosca.html" target="_blank">Ищут потомков героя-орденоносца</a> - Хочет вернуть боевую награду. Житель Владимира в семейных архивах обнаружил Орден Славы III степени. Но среди его родных никто такой награды не получал. Кому принадлежит орден и как вернуть его семье героя, разбиралась Маргарита Махрова.